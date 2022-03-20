Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

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Adıyaman’da, araçların önüne atlayarak kazaya davetiye çıkaran alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında araçların önüne atlayan ve alkol aldığı belirtilen A.Y., isimli şahsın kazaya davetiye çıkarması üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araçların önünden alarak ekip otosuna bindirdi. Kendisinde olmayan şahıs, polis ekiplerince evine bırakılmak üzere olay yerinden götürüldü.

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