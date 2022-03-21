Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu naklederken yakalandı

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Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde nakleden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada M.Ö. isimli şahsın araçla Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde taşıyacağı yönünde alınan bilgi üzerine operasyon yapıldı.

Şahsın içinde bulunduğu araç ve şahsın üzerinde yapılan aramada 50 gram Metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan, 9 bin 410 idari para cezası kesilerek, ehliyetine 5 yıl el konulup aracı trafikten men edildi.

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