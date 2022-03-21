Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni'de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, çalınan motosiklet Gaziantep'in Araban ilçesinde buldu. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosikleti çalarak satan şüphelinin araması sürerken, çalıntı motosikleti satın alan K.A. ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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