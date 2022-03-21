Bin 500 metre ağ yakıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölleri tabiat parkında kontrol yapan ekipler bin 500 metre ağ ele geçirdi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri koruma altında olan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında denetim yaptı. Av koruma ve kontrol çalışmasında göllerde yasa dışı avlanma için atılan bin 500 metre balık ağı toplandı.

Toplanan balık ağları ekipler tarafından yakıldı. Yasa dışı avlanmak için atılan ağların kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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