Havuza düşen sansar kurtarıldı

Adıyaman’da bir havuza düşen ve bulunduğu yerden çıkarılamayan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında bulunan içerisi boş havuzda sansar olduğunu fark eden vatandaşlar sansarı olduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Saldırgan olan sansarın yanına yaklaşamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde sansarı bulunduğu yerden çıkarttı. Herhangi bir yarası bulunmayan sansar doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.