Asırlık çınarlar yalnız bırakılmadı

Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Besni Sosyal Hizmet Merkezi yaşı 100’ü geçen yaşlıları ziyaret etti.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri 1824 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle ilçe merkezi ve köylerinde 100 yaşını geçmiş kişileri evlerinde ziyaret etti.

Görevliler, Üçgöz köyünde bulunan 101 yaşında ki Besey Koca, 104 yaşında ki Ayşe Özer, Topkapı köyünde bulunan 106 yaşında ki Emine Gürel, Berete köyünde bulunan 102 yaşında ki Emine Sümer, Kızılkaya köyünde bulunan 103 yaşında ki Ayşe Sandal, Çakırhöyük beldesinde bulunan 100 yaşında ki Süleyman Kara, Köseceli beldesinde bulunan 102 yaşında ki Elif Polat, Uzunkuyu köyünde bulunan 100 yaşında ki Fatma Oruçtutan’ı ziyaret edilip hediyeleri ana sınıf öğrencileri ile beraber takdim etti.

Görevliler yaşlılar ile samimi bir ortamda sohbet ederek, 1824 Mart Yaşlılar Haftasını kutladı.

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