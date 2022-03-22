Vali Mahmut Çuhadar, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu

İlçelerin sorun ve taleplerini dinlemek, devam eden kamu yatırımlarını ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında Gerger ilçesine gitti.

Gerger ilçesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gerger kaymakamlığınca çevre düzenleme ve tadilat çalışmaları devam eden Şahin Tepesi mesire alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Mahmut Çuhadar daha sonra kaymakamlık makamına geçerek, ilçenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili Kaymakam Emin Kaymak’tan bilgi aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası jandarmaya geçen Vali Mahmut Çuhadar, ilçe jandarma komutanından ilçe merkezi ve kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni kaymakamlık hizmet binası ile belediye hizmet binasının yapılacağı alanda incelemelerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, okul pansiyonundan öğretmenevine dönüştürülen, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yeni öğretmenevini inceleyerek Gerger temaslarını noktaladı.

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