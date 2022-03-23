Araçtan kilolarca uyuşturucu atan 3 şahıslar gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araçtan 10 kilo 490 gram uyuşturucu atan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında uygulama noktası oluşturuldu. Yapılan uygulamada jandarma ekiplerini gören şahıslar araçtan dışarıya 10 kilo 490 gram kubar esrar attı. Durumu fark eden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede 5 paket halinde toplam 10 kilo 490 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak araçta bulunan M.A., M.E.Ö., ve R.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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