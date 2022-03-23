Sattığı yiyeceklerin parasıyla hayvanlara mama alıyor Üniversite öğrencisi evinde yaparak sattığı yiyeceklerin parasıyla hayvanların karnını doyuruyor

Adıyaman’da bir üniversite öğrencisi evinde yaparak vatandaşlara sattığı yiyeceklerden elde ettiği parayla, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Gaziantep’ten Adıyaman Üniversitesine gelen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3.Sınıf öğrencisi Sinem Dinler, sokak hayvanlarına olan ilgisinden dolayı kendi evinde yemek, kek ve pasta türünde yiyecekler yapıp elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarını besleme kararı aldı. Bir yandan üniversite okuyan ve bir yandan da evinde yiyecekler yapan Sinem Dinler, yaptığı yiyecekleri kent sosyal medya hesabından satışa çıkardı. Kısa süre içerisinde Adıyaman’da tanınmaya başlayan Sinem Dinler, sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına mama alarak onların karnını doyurmaya başladı. Sinem Dinler, yapmış olduğu davranış ile hem vatandaşların hem de arkadaşlarının takdirini topladı. Üniversitede bulunan arkadaşlarına, kafelere ve evlere satış yaptığını dile getiren Sinem Diler, hayvan sevmenin oldukça güzel bir duygu olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini vurguladı.

Sinem’in sokak hayvanları için her daim bir şeyler yapmaya çalıştığını dile getiren Dinler’in arkadaşı Ayşegül Arslan, “Sinem hayvanları çok seviyor ve sokak hayvanları için de ayrıca çabalıyor. Kendisi burada öğrenci ve siparişler alıyor. Evde boş zamanlarında aldığı siparişler üzerine yemekler yapıyor. Burada elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Bizlerde kendisine destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Sinem Dinler ise “Gaziantep’ten geldim burada beden eğitimi yüksekokulu 3.sınıf öğrencisiyim. Aldığım siparişleri satıp elde ettiğim gelirle bir kap su bir kap mama olarak sokak hayvanlarına mama alarak onları besliyorum. Hayvanların enerjisini çok seviyorum. Onlar açlıktan, soğuktan ölebiliyorlar. Onlara koruyucu aile olabiliyorum. Onları beslemeyi çok seviyorum, onların sevgisi bana çok iyi geliyor. Dışarıda bir çok aç, susuz ve hasta hayvan var, bunların tedavisiyle ilgilenmek insanlara çok iyi gelecek” şeklinde konuştu.

Sinem’e sürekli siparişler veren aynı zamanda destek çıkmaya çalışan bir kafe işletmecisi Mustafa Gül ise “Sinem hanımla biz sosyal medya üzerinde tanıştık. Kendisinin yaptığı ürünleri gördük, sokak hayvanlarına yaptığı desteği gördük. Sokak hayvanlarına mama aldığını gördük ve bizlerde kendisine destek olmak amacıyla yaptığı ürünleri kafemize almaya başladık. Kendisi de elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besliyor” diye konuştu.

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