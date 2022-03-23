Kahta’da ‘Yer ayrı ruh aynı’ tiyatro etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde , ‘Yer aynı ruh aynı’ isimli tiyatro etkinliği düzenlendi.

Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterdiği performans izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Kahta Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu’nun, “Yer aynı ruh aynı” tiyatro gösterisinde, profesyonel tiyatro sanatçılarını aratmayan performansı ve Çanakkale ruhunu seyircilere en iyi şekilde yansıtan öğrenciler ayakta alkışlanarak tam not aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemine dair konuşan Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özbek, “Yer aynı ruh aynı” isimli tiyatro etkinliğinin amacına dikkat çekti. Müdür Ahmet Özbek, düzenlenen tiyatro etkinliği ile öğrencilere milli ve manevi değerlerin tanıtılması ve unutulmaması amaçlandığını söyledi. Programın sonunda Kahta Kaymakam Vekili Mert Can Canga tarafından tiyatro ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliğine, Kahta Kaymakam Vekili Mert Can Canga, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

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