Kazada yaralanan kedi tedavi altına alındı

Geçirdiği trafik kazası sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı oluşan minik kedi, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından ameliyat edilerek tedavi altına alındı.
Bir aracın çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan minik kediyi, 153 hattına gelen ihbar sonucunda bulunduğu yerden alan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavi uyguladı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen ameliyatla eski sağlığına kavuşan minik kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Geçirdiği trafik kazası sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı oluşan minik kedimizin gerekli tedavisini başarıyla tamamladık. İnşallah kısa süre içerisinde yeniden eski sağlığına kavuşacak" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.