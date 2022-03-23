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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkra Koleji öğrencileri Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti

İHA

İkra Koleji öğrencileri Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti

Adıyaman İkra Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından Adıyaman Üniversitesine gezi düzenlendi.
İkra Koleji öğretmenlerinden Esma Bilgin, Zehra Batur ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan grup, üniversite kampüsünü gezdi.
Üniversiteyi tanıtmak, bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğretmen ve öğrenciler yetkililerden bilgi aldı.
Adıyaman Çarşısı (Minyaman), Adıyaman Evi Kültürel Hazine Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin minyatürlerini inceleyen öğrenci ve öğretmenler daha sonra fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümünü ziyaret etti.
Burada, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Fırat ve bölüm öğretim üyeleri ile bir araya gelen öğrencilere bölüm hakkında bilgi verilirken araştırma laboratuvarlarında mitoz ve mayoz bölünme, omurgasız ve omurgalı hayvan materyalleri, zooloji müzesindeki amfibia ve sürüngen örnekleri gösterildi.
Ziyaretin ardından okul öğretmenlerinden Esma Bilgin, gezinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Çok verimli bir gezi oldu. Özellikle biyoloji bölümü hocalarımız tarafından bizlere gösterilen alakadan ötürü minnettarız. Üniversitemizin kapılarını bizlere açan ve bizlerle yakından ilgilenen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere, üniversite yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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