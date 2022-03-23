Adıyaman’da 150 sporcu derece için kulaç atıyor

Adıyaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarına katılan 150 sporcu derece için kulaç atmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 24 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışları Adıyaman Belediyesi Yüzme Havuzunda başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve 150 sporcu ile ailelerin katıldığı yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ilden 150 sporcunun derece için yarışacağı müsabaka 2 gün sürecek.

Yapılan yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, böyle bir yarışmanın Adıyaman’da düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek sporculara başarılar diledi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, “Sizleri ilimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki gün sürecek olan müsabakalarda centilmenlik ruhu içerisinde madalya için mücadele ederken ilimizin kültürel zenginliklerini de keşfedebilmenizi, tarihi ve turistik yerlerini gezmenizi tavsiye ederim. Ben müsabakalara katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecilere şimdiden başarılar diliyorum. Adıyaman Belediyesi Yüzme Havuzunda gerçekleşen bu organizasyonda katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kategorilerinde derece yapan sporculara madalyaları takdim edildi.

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