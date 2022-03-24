Sürücüler yolun kapatılmasına tepkili

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Eski Zey Caddesinden Atatürk Bulvarına sağdan serbest girişin kapatılması uzun araç kuyruğuna neden oluyor.

Adıyaman Eski Valilik binasının yıkılmasının ardından yerine Adıyaman Meydanı çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce inşaat alanının etrafı kapatıldı. Eski Zey Caddesi’nden Atatürk bulvarına sağdan serbest olan çıkışa dubalar yerleştirilerek yol trafiğe kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılmasıyla Eski Zey Caddesi’nde trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladı. Eski Zey Caddesinden, bulvar üzerinden batı yönüne gidecek araçlar yol kapatıldığı için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sürücüler, inşaat çalışmaları kapsamında kapatıldığını düşündükleri cadde üzerinde yeni bir çalışma yaparak trafik akışının sağlanması gerektiğini öne sürdü.

Araçların onlarca metre kuyruk oluşturduğunu dile getiren sürücüler, bu kavşağa çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

Yetkililer ise, buranın kapatılmasına il trafik komisyonunun karar verdiğini söyledi.

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