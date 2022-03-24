Adıyaman’da bir vatandaş cadde üzerinde bulduğu yaralı kuşa sahip çıktı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi üzerinde yürürken Abdulaziz Artan isimli vatandaş, yol üzerinde yaralı kuşu gördü. Yaralı olan güvercini alan Artan, kuşun ayağının kırık olduğunu fark edince eve götürdü.

Evde bir kutu içerisine koyduğu kuşa yem veren Artan, tedaviye ihtiyacı olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Tedavi ve bakımı yapılmak üzere kuş ekipler tarafından alındı.

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