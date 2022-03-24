Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında 107 yaşındaki Ayşe Topsoy' u ziyaret etti.

Her fırsatta toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteren Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri yaşlıları unutmadı. Cumhuriyet Mahallesi 123 sokakta ikamet eden 107 yaşındaki Ayşe Topsoy'u ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaşlıların toplumun temel taşları olduğunu belirten yetkililer, ziyaretin amacının büyüklerin ellerini öpmek ve hayır dualarını almak olduğunu, bir sıkıntıları var ise onları gidermek olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.