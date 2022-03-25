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Adıyaman'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

DHA

Adıyaman'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı


ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KahtaSiverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Köy okullarında görevli öğretmenleri taşıyan Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı servis minibüsü, Erikdere köyü yakınlarında Yasir Can'ın (35) kullandığı 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsünde bulunan öğretmenler Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2022-03-25 10:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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