Adıyaman'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

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ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KahtaSiverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Köy okullarında görevli öğretmenleri taşıyan Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı servis minibüsü, Erikdere köyü yakınlarında Yasir Can'ın (35) kullandığı 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsünde bulunan öğretmenler Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-03-25 10:58:06



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