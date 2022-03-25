‘Bir Genç Bir Gelecek’ projesinde madalya töreni düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Spor Kulübü tarafından ‘Bir Genç Bir Gelecek’ projesi ile gerçekleştirilen basketbol müsabakalarında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kahta Gençlik Spor Kulübü tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ‘Bir Genç Bir Gelecek’ projesi ile geçekleştirilen basketbol müsabakalarında dereceye girenlere madalyaları verildi. Kahta Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çiçek: “Bir Genç Bir Gelecek projesi ile yıl boyunca bir çok faaliyeti ile gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Projede gençlerin ergen dönemi, sorun ve çözüm önerileri semineri, iletişim, liderli ve başarı semineri, aile ve gençlik eğitimi semineri, basketbol turnuvası, masa tenisi turnuva organizasyonu, dart turnuvası organizasyonu, geleneksel çocuk oyunları organizasyonu, futbol turnuvası, bilek güreşi organizasyonu, satranç organizasyonu, piknik, gençlik şöleni aktiviteleri gerçekleştirmekteyiz. Bugünkü faaliyet programımızda olan basketbol müsabakalarını gerçekleştirdik. Müsabakalar neticesinde dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen basketbol müsabakaları neticesinde dereceye giren takımlara kupa ve madalya töreni düzenlendi. Kupa törenine Kahta Kaymakam Vekili Mert Can Canga, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

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