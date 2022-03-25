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Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

DHA

Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü


Mustafa ÖNDOĞAN/GÖLBAŞI (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Gölbaşı ilçesinde, Yusuf Çetindağ (37) tartıştığı babası Gazi Çetindağ'ı (67) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Çataltepe Köyünde meydana geldi. Yusuf Çetindağ ile babası Gazi Çetindağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Çetindağ, yanındaki tüfekle babası Gazi Çetindağ'a ateş açarak kaçtı. Sesi duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gazi Çetindağ'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Gazi Çetindağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gazi Çetindağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yusuf Çetindağ, olay yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yusuf Çetindağ, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mustafa ÖNDOĞAN
2022-03-25 18:03:27

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