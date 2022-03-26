Besni'de bakır kablo hırsızı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları kontrolde içerisinde 20 kilo bakır kablo ele geçirdi. Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.