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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da geleneksel sanatlar sergisi açıldı

İHA

Adıyaman'da geleneksel sanatlar sergisi açıldı

Adıyaman'da geleneksel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların çalışmalarından oluşan ‘Ruhu Revan Sanat Sergisi’ açıldı.
Alışveriş merkezinde açılan sergide Adıyaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ebubekir İnan, Dr. Muhammet Çevik ve Hattat Ramazan Taştan'ın bireysel ve ortak çalışmalarından oluşan eserleri sergilendi. Ruhu Revan Sanat Sergisi Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış'ın katılımıyla ziyarete açıldı.
Sergi açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, bin bir emeğin ürünü olan eserlerin, geleneksel sanatların ve kültürümüzün yaşatılması açısından çok önemli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi hocalarının çabasıyla Adıyaman'da böyle bir serginin açılmış olmasından ve üniversite olarak buna katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Sanatın bir ifade biçimi olarak insanın kendisini ifade etmesini sağladığını, izleyenlerin de bu eserlerde kendinden bir şeyler bulduğunu ifade eden Ebru Sanatçısı Muhammet Çevik, bağımlılık düzeyinde teknoloji kullanımı olan modern zaman insanı için kültür, sanat faaliyetlerinin önemini vurguladı.
Adıyamanlıları sergiyi gezmeye davet eden sanatçılar, bu tür etkinliklere özellikle çocukların geti rilmesini, kültür bilincinin ve sanat sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini söyledi.
Serginin 2627 Mart ve 23 Nisan tarihlerinde ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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