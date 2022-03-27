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Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman’da konser verdi

İHA

Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman’da konser verdi

Adıyaman Belediyesi’nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından Adıyaman’da ’Yöreden gönüllere konseri’ verildi.
Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosunu Adıyamanlılarla buluşturdu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ev sahipliğinde TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser için salonu dolduran sanatseverler, söylenen türküler sonunda Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Şefi Nurdan Ünal ile ekibini ayakta alkışladı.
Konserin ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise sanatçılara ve Adıyamanlı bestekar Aziz Çelik’e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

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