Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu AFAD yeleği ve şapkasıyla konser verdi

Konser için Adıyaman’a gelen şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu.



Adıyaman AVM’de düzenlenen konsere katılan şarkıcı Sinan Akçıl, konser esnasında alana gelen AFAD görevlileriyle bir araya geldi. Sinan Akçıl, sahneye davet ettiği AFAD görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sinan Akçıl’a, AFAD Adıyaman Müdürü Osman Altuğ tarafından deprem çantası, AFAD gönüllü yeleği ve şapkası takdim edildi. Yelek ve şapkasını takan Akçıl, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. AFAD gönüllüsü olan Sinan Akçıl, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına AFAD için alkış istedi. Sanatçı, konserine giymiş olduğu AFAD yeleği ve şapkasıyla devam etti.

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