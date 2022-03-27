Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga



Mustafa ÖNDOĞAN / BESNİ (Adıyaman), (DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında futbolcular arasında tekme tokat kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Bölge 16'ncı hafta mücadelesinde Besni İlçe Stadyumu'nda Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında hakem tarafından iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular tekme tokat bir birine girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. İmamağa Spor´dan Kıvanç Sarızeybek´in tekme attığı rakip oyuncu Mahmut Terezeci yaralandı. 65'inci dakikada çıkan kavga nedeniyle maç, hakem tarafından tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Besni İlçe Stadı

Maçta çıkan olaylar

Futbolcuların kavgası

Polisin kavgaya müdahalesi

Hakemin polis önlemleri altında soyunma odasına gitmesi

Maçta yaralanan Besni Akın Sporlu Mahmut Terezeci

Çevik kuvvet ve jandarmanın önlem alması

Genel ve detay görüntüler(KJ:Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)DHA-Spor Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-03-27 22:25:37



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