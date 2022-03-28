Şehitlerin fotoğraflarını taşıdılar

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümünü nedeniyle düzenlenen programda şehitlerin çerçeve içerisindeki fotoğraflarını taşıdı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü nedeniyle Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler sonrasında öğrencilerin tek sıra halinde yürüyüp okul bahçesinde ‘Ay ve yıldız’ koreografisi oluşturdu. Bu esnada esna da bir grup öğrenci ise ellerine aldıkları şehit fotoğraflarıyla koreografi etrafında yürümeye başladı. Oldukça güzel görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Fatih Doğan’ın babası Mehmet Doğan, polis ekipleri, öğrenci velileri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit babası Mehmet Doğan, oğlunun fotoğrafını çeken öğrenciyle fotoğraf çektirerek etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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