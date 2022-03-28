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Yücekaya: ''Fabrikalar işçi bulamıyor'' ''Adıyaman’ın işsizlik verilerine ilişkin matematik, en yalın haliyle şudur. Toplam nüfus, 632 bin 459, 15-60 yaş arası (iş gücü) 380 bin 914’tür. Çalışan 346 bin 71, işsiz 34 bin 843’dür. İşsizlik oranı yüzde 9.14’tür. Bu oran Türkiye ortalaması olan 12.1’in 3 puan altında bir orandır. Daha çarpıcı olansa 34 bin 843 rakamıdır. Bizim işsiz sayımız bu kadardır'

İHA

Yücekaya: ''Fabrikalar işçi bulamıyor'' ''Adıyaman’ın işsizlik verilerine ilişkin matematik, en yalın haliyle şudur. Toplam nüfus, 632 bin 459, 15-60 yaş arası (iş gücü) 380 bin 914’tür. Çalışan 346 bin 71, işsiz 34 bin 843’dür. İşsizlik oranı yüzde 9.14’tür. Bu oran Türkiye ortalaması olan 12.1’in 3 puan altında bir orandır. Daha çarpıcı olansa 34 bin 843 rakamıdır. Bizim işsiz sayımız bu kadardır'

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'da 19 kişilik temizlik kadrosu için 17 bin üniversite mezununun başvurduğu yönünde yapılan değerlendirme ve eleştirilere tepki gösterdi. Yücekaya, Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'da 54 personeli için 24 bin 612 kişinin başvurduğunu belirterek, başvuru yoğunluğunun temel nedenini de kamu işyerlerine gösterilen ilgi olarak ifade etti.
İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, düzenlediği basın açıklamasında yoğun başvuru rakamları üzerinden işsizlik değerlendirmesi yapılmasına tepki gösterdi. Yücekaya, Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman için alınacak olan 54 kişi için 24 bin 612 kişinin başvuru yaptığını, başvuru yoğunluğunun temel nedenin de kamu işyerlerine gösterilen ilginin olduğunu belirterek, ''Sağlık Bakanlığının personel alımı ilanına yapılan iş başvuruları nedeniyle bir süredir Adıyaman’ın işsizliği yoğun biçimde konuşulmaya başlandı. Toplam 54 açık pozisyon içim yapılan başvuru sayısı 24 bin 612’dir. 1840 yaş arası iş arayanların başvurabildiği programa gösterilen yoğun ilginin temel nedeni, iş arayanların kamu işyerlerine gösterdikleri ilgidir'' dedi.

Başvuru sayılarını işsizlik olarak gösterenlere tepki
Yücekaya, başvuru sayılarını işsizlik olarak değerlendirenlere de tepki göstererek, ''Başvuru sayılarını politik gerekçelerle, yüksek işsizlik diye değerlendirip kamuoyu açıklamaları ile toplumu manipüle etmek gerçeklikten, sağduyudan ve rasyonaliteden uzaktır. Problemi anlamak yarısını çözmüş olmak demektir'' şeklinde konuştu.
Yücekaya, işsizlik söylemlerine matematiksel hesaplarla cevap vererek, ''Adıyaman’ın işsizlik verilerine ilişkin matematik, en yalın haliyle şudur. Toplam nüfus, 632 bin 459, 1560 yaş arası (İş gücü) 380 bin 914’tür. Çalışan 346 bin 71, işsiz 34 bin 843’dür. İşsizlik oranı yüzde 9.14’tür. Bu oran Türkiye ortalaması olan 12.1’in 3 puan altında bir orandır. Daha çarpıcı olansa 34 bin 843 rakamıdır. Bizim işsiz sayımız bu kadardır'' ifadelerini kullandı.

''Fabrikalar işçi bulamıyor''
Adıyaman'da tekstil fabrikalarının çalıştıracak işçi bulamadığını da kaydeden Yücekaya, ''Bir de potansiyelimize dikkatinizi çekmek isterim. Sadece Merinos, yapmaya hazırlandığı yeni yatırımıyla bin istihdam oluşturacak. Adıyaman OSB’de yatırım yapmak için başvuru yapan girişimci sayısı 80. Arsa üretmek için Kuyulu Bölgesinde 430 hektarlık yeni bir OSB için başvuru yapıldı ve süreç devam ediyor. Mermer İhtisas OSB’nin tamamlanması için süreç işliyor. Gölbaşı, Besni OSB’lerde devasa yeni yatırımlar yapılıyor. Kahta OSB’deki tekstil firmaları işçi bulamıyor. 34 bin rakamı bu potansiyel için yüksek bir rakam değil. Sadece 2021 yılında 223 firma yatırım teşvik belgesi aldı. Eğer hastaneye alınacak 19 temizlik işçisi alımı için 17 bin kişi başvurdu, 'öyleyse kim bilir kaç yüz bin işsizimiz var' diye düşünüyorsanız problemi anlamamışsınız. Dolayısıyla çözemezsiniz de'' ifadelerine yer verdi.
Yücekaya, "Başvuru sürecinde bana en çok sorulan soru, 'Bir yerde sigortalı çalışıyorsan da başvuru yapabiliyor musun?' Bu durumu herkes kendi yakın çevresinden de doğrulayabilir'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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