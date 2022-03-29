Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen A.Y., ile M.A., isimli şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y, ile M.A., isimli şahıslar ile bu şahısların operasyon esnasında uyuşturucu sattıkları M.K., ve H.T., yakalandı.

Operasyonda M.A., isimli şahıs üzerinden 4 paket halinde 8.60 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu aparatı, bin 750 TL para, A.Y., isimli şahıs üzerinde ise 2 paket halinde 0.67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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