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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan belediye personellerine plaket

İHA

Muhtarlardan belediye personellerine plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, her yıl geleneksel olarak belirledikleri yılın en iyileri ödülünü bu kez, 2021 yılındaki özverili çalışmalarından dolayı Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına verdi.
Daha önce polis teşkilatı ile pandemide gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı sağlık çalışanlarına verilen, 2020 yılında da Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin layık görüldüğü başarı belgesi, 2021 yılında da belediyenin bir başka birimi olan park ve bahçeler müdürlüğüne verildi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın da katılımlarıyla Adıyaman Belediyesi ek hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen programda başarı belgesini Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara'ya takdim eden ve tüm personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Muhtarlar Federasyonu Başkanı Geylani Taş, "Federasyon olarak ilimiz genelinde kendi alanında başarılı olan meslek gruplarını daha da teşvik etmek amacıyla, her yıl düzenli olarak dağıttığımız teşekkür belgesinin bu yıl ki sahibi park ve bahçeler müdürlüğü personeli oldu. Geçen yıl da Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün hak ettiği belgenin bir kez daha Adıyaman Belediyesi'ne gelmesi belediyenin faydalı çalıştığının kanıtıdır. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, gayretle çalışan personellerini onure etmesinden dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'a ve yönetimine teşekkür ederek, “Geçen yıl temizlik işleri müdürlüğü personelimizin aldığı bu anlamlı ödülün bu yılda park ve bahçeler müdürlüğü personelimize verilmesi, bizi çok mutlu etti. Adıyaman Belediyesinin tüm birimleri olarak şehrimiz için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımıza da bu duyarlı davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Muhtarları Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetimi, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara ile personellere belgelerini dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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