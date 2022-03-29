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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti'li belediyeleri ziyaret etti

İHA

MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti'li belediyeleri ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti'li belediyeler ve teşkilatları ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz tarafından Kahramanmaraş’ta karşılanan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman programının birinci gününde Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi ile Belören Belde Belediyesini ziyaret etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da hazır bulunduğu ziyarette Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan’ın sunumu eşliğinde bugüne kadar yapılan ve gündem de olan projelerle ilgili çalışmaları anlatıldı. Daha sonra Besni ilçesine geçen AK Parti heyeti Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır ve Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut’u ziyaret ederek her iki belde de devam ve planlanan çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı ziyaret ederek burada belediye çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Samsat ziyareti sonrası Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çatinkaya, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmalarına yönelik fikir alış verişinde bulundu.
Adıyaman ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye'de şehircilik anlamında çok önemli hedeflere odaklandıklarını belirtti. Yanılmaz, “Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Adıyaman’daki AK Belediyelerimiz ise bu vizyon doğrultusunda çok önemli işlere imza atıyor. Biz birbirine güvenen, birbirine inanan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Edoğan’ın talimatlarını yerine getirirken büyük bir dava şuuruyla yerine getiren mutlu bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur bir gururdur Rabbim bu ailenin oluşmasına vesile olan ve bu aileye liderlik yapan cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin" dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Bilindiği gibi 1994 yılı belediyeler için bir devrimdi. 1994 Yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı hakimdi. Şükürler olsun ki bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğinde AK Belediyelerimiz büyük hizmetleri şehirlerimize kazandırıyorlar.
Türkiye’de yerel yönetimde AK Parti bir markadır. Gönüllere dokunan işleriyle Belediyemiz, davayı omuzlayan teşkilatımız ile Adıyaman Allah’ın izniyle emin ellerde. AK Parti kurulduğu günden beri hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç beş katı hizmeti kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadık. İnşallah bundan sonra da yine çetin yolları aşacak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın yükselişi güçlü şekilde devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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