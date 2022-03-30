Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yarmakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Aslantaş yönetimindeki 27 U 2420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Fatih Akdağ'ın kullandığı 06 ED 7669 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğittim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-03-30 13:59:13
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