Afrika'da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Satır Ötesi Topluluğu tarafından Afrika'da su kuyusu açtırmak için hayır etkinliği düzenlendi.

Üniversite Gençlik Meydanında düzenlenen hayır etkinliğine üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katılırken, topluluk tarafından hazırlanan yemekler etkinliğe katılanlara sunuldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Afrika'da yaşanan su sıkıntısına umut olabilmek için hayır etkinliğinin geliriyle Afrika'da su kuyusu açtırmayı düşündüklerini söyledi.

Devletin ve milletin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Çelik, “Bugün de öğrencilerimiz Afrika’daki su mağdurları için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz.

Bundan önce 3 su kuyusu için hayır etkinliği düzenledik. Bu, dördüncüsü. İnşallah ileriki tarihlerde etkinliklerimizin ve su kuyularımızın sayısını artıracağız” diye konuştu.

Öğrenciler de yapılan etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinliğin faydalı olmasını temenni etti.

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