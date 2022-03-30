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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılınç'tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi

İHA

Kılınç'tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sık sık yaptığı hastane ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha önce de sık sık ziyaret ederek yanlarında olduğu hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarını bir kez daha ziyaret etti.
Hasta ziyareti çerçevesinde eğitim ve araştırma hastanesinde yatan hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Kılınç, odaları tek tek dolaşarak hastaların ve hasta yakınlarının sorun ve taleplerini dinleyip, geçmiş olsun dileğini iletti.
Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Ziyaret ettiğimiz hastanede yatan hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini dinleyip, geçmiş olsun dileğimizi ilettik. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç duyan hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineledik" diye konuştu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ise bu ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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