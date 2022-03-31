Yaralı şahin tedavi altına alındı

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Adıyaman’da otobüs şoförünün yaralı olarak bulduğu kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Adıyaman Belediyesi şehir içi halk otobüsü şoförü, otobüs duraklarına yakın yerde yaralı halde kızıl şahin buldu. Kızıl şahini alan şoför, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şoförden yaralı kızıl şahini alarak veteriner hekim tarafından tedavisine başlanıldı.

Yaraların iyileşmesinin ardından şahin doğaya bırakılacak.

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