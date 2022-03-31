Tut’ta fidanlar toprakla buluştu

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Adıyaman’ın Tut ilçesinde Ağaçlandırma Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle fidan dikti. Ağaçlandırma Haftası münasebetiyle Tut ilçesi Kaşlıca Ortaokulu bahçesinde Gölbaşı Ağaçlandırma Şefliği organizesinde dikim ve ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesine 40 adet fidan dikilirken, ilgililer ağaçlandırmanın önemine işaret etti.

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