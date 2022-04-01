Adıyaman'da kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

Olay, gece İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı. Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-04-01 09:07:42



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