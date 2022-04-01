Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Cami dualarla ibadete açıldı.

Besni Kaymakamlığı, hayırseverler ve köy halkının destekleriyle tamamlanan Yazıbeydilli Köyü Camisi, Taziye Evi ve Kur'an Kursu ibadete açıldı.

Dualar eşliğinde kesilen kurdele ile hizmete açılan Yazıbeydilli Cami açılışında konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Çok kıymetli Besnili, Yazıbeydilli halkı burada hayırlı bir iş için toplandık, cem olduk ve camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz birlikte olduğumuz zaman yüreklerimiz birlikte attığı zaman önümüze çıkacak hiç bir engel bizi durduramaz. Bunu böyle bildiğiniz, böyle hissettiğiniz zaman Allah'ın izni ile önümüze engel koyacak herhangi bir güçte kalmaz. Camilerimiz bu milletin birlikteliğinin sembollerindendir. Allah bizi camisiz bırakmasın. Bu güzel mabedi inşa eden vesile olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun onların sayılarını artırsın. çünkü hayır yapmak çok güzide, çok müstesna, çok özel bir iş. Allah herkese hayırseverlik ruhunu nasip etsin inşallah. Bu hayırseverlerimiz Allah'a imanını tescillemiş oldu. Bu arkadaşlarımızı bu hayırseverlerimizin Allah hayırlarını boşa çıkarmasın inşallah. Caminin yapımında maddi ve manevi katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Gerçekleştirilen açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri, Kurum Amirleri, Adıyaman Çukobirlik Başkanı Şahin Sümer, Yeni Besni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, muhtarlar, Hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

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