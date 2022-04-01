Otomobil takla attı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Abdurrahman Mercan idaresindeki 44 HS 904 plakalı otomobil Aktoprak köyü yol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Mercan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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