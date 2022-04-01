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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Turgut'un Ramazan ayı mesajı

İHA

Rektör Turgut'un Ramazan ayı mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 11 Ayın sultanı olan Ramazan ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rektör Mehmet Turgut, Ramazan ayını, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı, toplumsal yaşamda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan bir ay olduğunu vurguladı.
Rektör Turgut, “Bu müstesna ay vesilesiyle, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutmalı, birlik ve dayanışmamızı artırmalıyız. Müslümanları ortak düşünce ve değerlerde buluşturan Ramazan ayında, barışın ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumun tüm katmanlarında birlik ve paylaşım kültürünün yerleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu kıymetli günlerde daha çok dikkat etmeliyiz. Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu vesile ile başta tüm hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyor, bu ayın bizler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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