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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı SHM'den Tut'ta ilk yardım eğitimi

İHA

Gölbaşı SHM'den Tut'ta ilk yardım eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Tut ilçesinde Aile Destek Merkezinde kurs gören kursiyerlere ilk yardım eğitimi verildi.
Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Tut ilçesinde Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören unlu mamulleri kursiyerlerine acil durumlarda ilk yardım eğitimi verildi.
Gölbaşı Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları tarafından verilen eğitimde ev, iş, trafik kazası ve doğal afetlerde yaralanan kişilere ilk müdahalenin yapılabilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştiriliyor.
Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Sosyal Hizmetler Merkezi yetkilileri, “Çok sayıda vatandaşımız iş kazalarında, trafik kazalarında ve doğal afetlerde hayatını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Böyle durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen yada ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilk yardım çok önem arz etmektedir. Bu çerçevede bu gibi durumlarda bilgi eksikliğini gideriliyor” diye konuştu.

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