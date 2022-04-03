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Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İHA

Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adıyaman’da dağıtılmak üzere Diyarbakır’dan getirilen uyuşturucu savcılık ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman’da dağıtılmak üzere Diyarbakır’dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine üzerine harekete geçti Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu yürüten ekipler, H.K., S.T., D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı il merkezi girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Her 3 şahıs ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı S.T., isimli şahsa toplam 17 bin 440 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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