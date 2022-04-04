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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Şampiyonası’nda Adıyaman’ı temsil edecek

İHA

Türkiye Şampiyonası’nda Adıyaman’ı temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler Arası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda birçok dalda il derecelerini kazanan Kâhta Borsa İstanbul Fen Lisesi önce Adıyaman ilini bölgede temsil etti; ardından da bölge finallerinde de dereceler elde ederek bölgeyi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.
Bilek güreşinde Türkiye Şampiyonası'na katılan Kahta Fen Lisesi öğrencilerden İdil Cemre Gönder Türkiye 2.si, Medine Kılıç Türkiye 5.si ve Zeynep İrem Süzen Türkiye 5. si olarak Milli Takım seçmelerine çağrıldılar. Daha sonra Medine Kılıç Milli Takım'a seçilerek güzel bir ilke imza attı. Yine okul oryantiring spor dalında Genç Erkekler A Takımı ve Genç Kızlar B Takımı olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 36 lise takımı arasında yarışan Kahta BİST Fen Lisesi öğrencilerinden İlayda Öteleş, Eren Karataş ve Ahmet Salih Keskinkılıç ise "Bilgi Yarışması"nda il birincisi olarak bölge yarışmasında Adıyaman’ı temsil edecekler. Okul yönetiminin ve Okul Aile Birliğinin desteğini yanına alan Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Doğan, Hacı Mustafa Akgül ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz, il genelinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda birçok dalda il, bölge ve Türkiye şampiyonası dereceleri elde ettiler. Okulun başarı çıtasının yükseltmeye devam edeceklerini belirten Kahta Fen Lisesi Müdürü Mustafa Işık, "Türkiye şampiyonasına katılan 36 lise takımı arasında birinci olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana derdimiz öğrencilerimiz olmuştur. Onların hayallerini gerçekleştirmek için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan bize tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmektir. Biliyoruz ki makamlar, koltuklar geçicidir. Güzel olan şairin dediği gibi. Elbette öğretmen arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmeye başladık. İnanıyoruz ki okul olarak başarılarımızın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz'' dedi.
İl genelinde düzenlenen münazara, bilgi ve şiir okuma yarışmalarında da dereceler alan okul öğrencileri münazara ve bilgi yarışmalarında Adıyaman'ı bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandılar. Münazara yarışmasında Hüdanur Güven ve Mahmut Aydan adlı öğrenciler Adıyaman'ı temsil edeceklerdir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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