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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk teslimi Adıyaman’da başladı

İHA

Çocuk teslimi Adıyaman’da başladı

Adalet Bakanlığı tarafından boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftlerin 'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik hayata geçirdiği uygulama Adıyaman’da başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına” ilişkin yeni düzenlemeler gerçekleştirilmişti. 11 pilot il arasında bulunan Adıyaman’da da başlayan çocuk teslimi uygulamasıyla ‘Adıyaman çocuk hakları komitesi merkezinin’ açılışı yapıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Psikolog Beşir Sağıroğlu ve merkez görevlileri tarafından açılışı yapılan çocuk hakları komitesi merkezi çocukların oldukça rahat edebileceği bir şekilde hazırlanmış durumda.
Oyuncaklar, akıl oyunları, spor alanları, teknoloji ve sanat alanlarının yer aldığı merkezde çocuklar aileleriyle rahat bir görüşme sağlaya bilecek.
Açılışı yapılan merkezde 10 uzman personel hizmet verecek. Adıyaman’da 9 farklı bölgede Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi Merkezlerinin açıldığı ve hizmete girdiği vurgulandı.
Tamamen ücretsiz olan uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun ile adliyeler bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri tarafından aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına dair kararlar 4 Nisan itibariyle Türkiye’de pilot olarak belirlenen aralarında Adıyaman’ın da bulunduğu 11 ilde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonra çocuk teslimlerimiz, çocuk teslim merkezleri olarak belirlenen Adıyaman’da da 9 merkez belirledik. 11 Pilot il belirlendi. Bu illerimiz arasında Adıyaman’da bulunmaktadır. Bundan sonra çocuk teslimleri icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmeyecek, bu teslim merkezlerinde tamamen ücretsiz hiçbir ücret alınmayarak yerine getirilecektir. Çocuğun üstün yararı ilkesi temel alınarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde Adıyaman’ımızda bugün itibariyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze yapılacak başvuruları değerlendireceğiz. Ve çocuk teslimlerimizi uzmanlarımız eşliğinde gerçekleştireceğiz. Hem ebeveynler arasında uzlaşma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz hem de kamuoyunda sürekli tartışmalara sebep olan işte ücretle çocuğunu görme, kolluk marifetinde icra yoluyla zorla çocuğunu görme gibi olumsuzluklarında önüne geçmiş olacağız.
Şuanda örnek bir teslim merkezinde bulunmaktayız. Çocukların kaliteli vakit geçirebilecekleri uzun süredir görmedikleri ebeveynleriyle iletişim kurma noktasında yakınlaşmalarına vesile olabilecek seçme kitaplarımız, oyun alanlarımız, yine müzik aletlerimiz bulunmakta. İnşallah boşanmadan sonra çocuklarımızın ikinci bir örselenme olmadan velileriyle, ebeveynleriyle kişisel ilişki kurmalarını sağlayacağız” diye konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik daha sonra merkezde bir takım incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı.
Daha önce çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslim işlemi yapılıyordu. Çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile birlikte kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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