Adıyaman´da PKK operasyonu: 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda ismi açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)FOTOĞRFALIDHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-04-05 10:30:39



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