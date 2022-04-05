Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta’da bulundu

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Adıyaman’da hava almak için evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli genç, Kahta’da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Sümerevler Mahallesi’nden ikamet eden ve hava almak için evden çıkan Burhanettin Taştan (35), bir daha eve dönmeyince ailesi güvenlik güçlerine haber verdi.

Her yerde aranan zihinsel engelli Burhanettin Taştan, polis ekiplerince yapılan çalışmalarla Kahta ilçesinde bulundu. Sağ salim bulunan Taştan, polis ekiplerince Kahta ilçesinden Adıyaman’a getirilerek ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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