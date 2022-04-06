Maddi durumu zayıf ailelere yardım yapıldı

Adıyaman’da, bir mahalle muhtarı mahallesinde bulunan maddi durumu zayıf ailelere, hayırseverlerin katkılarıyla yardım dağıttı.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahalle Muhtarı olan Fatma Göksu, mahallesinde bulunan maddi durumu zayıf vatandaşlar için çalışma başlattı. Muhtar Fatma Göksu, tespit ettiği yaklaşık 50 aile için hayırseverlerle bir araya geldi. Muhtar Göksu’nun girişimleri sonucunda mahallede bulunan maddi durumu zayıf yaklaşık 50 aileye gıda ve nakdi yardım yapıldı. Yine muhtar Fatma Göksu’nun katkılarıyla bir aileye ise koltuk takımı alınarak teslim edildi.

Mahallesi ve mahallede bulunan vatandaşlar için her daim görev başında olduğunu dile getiren Muhtar Fatma Göksu, yardım çalışmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

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