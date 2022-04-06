Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti

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Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde son 1 yılda en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk, 58.Kütüphane Haftası münasebetiyle Çelikhan ilçesinde 20212022 döneminde kütüphane arşivlerinden yararlanarak en çok kitap okuyan üç öğrenciyi makamında ağırladı. 20212022 Yılı içerisinde en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Arslantürk, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyelerde takdim etti.

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