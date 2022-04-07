Fidye için iş adamını kaçırdılar Tuzak kurarak iş adamını kaçıran şebeke çökertildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fidye için iş adamını kaçırdılar Tuzak kurarak iş adamını kaçıran şebeke çökertildi

İHA

Fidye için iş adamını kaçırdılar Tuzak kurarak iş adamını kaçıran şebeke çökertildi

Bir iş görüşmesi için Adıyaman’a gelen ve burada Malatya’dan gelen bir suç şebekesi tarafından fidye için kaçırılan iş adamı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi için Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı İşadamı Kamil Sunar'dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, işadamı Kamil Sunar’ın aracını ilçede bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında terk edilmiş halde bulmuş ve soruşturmayı genişletmişti. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde iş adamı Kamil Sunar’ın Malatya’dan Gölbaşı ilçesine birkaç farklı araçla gelen Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü. tarafından silahla kaçırıldığı tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, İşadamı Kamil Sunar’ın tutulduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan adrese Doğanşehir ilçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Yapılan operasyon ile elleri ve ayakları bağlı olan aynı zamanda ağzı bantla kapatılan işadamı Kamil Sunar’ı kurtarıldı. Kurtarılan Kamil Sunar’ın güvenli bir alana götürülürken fidye için olayı gerçekleştiren 1’i kadın, 4 kişilik suç şebekesinin üyeleri de yakalanarak gözaltın alındı. Operasyon ile yakalanan Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü., Doğanşehir ilçesinden Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliğine getirilerek burada sorguya alındı. Emniyet Amirliğinde sorguları tamamlanan şahıslar daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Gölbaşı Adliyesi’ne sevk edildi.

Hain tuzak kurarak kaçırmışlar
Şırnaklı işadamını kaçırmak için hain planlar yapan suç şebekesinin, yaşanılan olaylar öncesinde Doğanşehir ilçesinde bulunan bir taş ocağında bir araya geldiği ve olayı birebir planladıklarını ve daha sonra üzerlerine kayıtlı olmayan bir telefon ile iş adamı Kamil Sunar’ı arayarak iş görüşmesi teklifinde bulundukları ve aynı zamanda görüşme için işadamı Sunar’a Çetintepe Barajı yakınlarına gelmesini istedi.
Çetintepe Barajı yakınlarında hazır bekleyen şebeke üyeleri, iş adamının gelmesiyle harekete geçtikleri silah zoruyla İşadamı Kamil Sunar’ı araçtan indirip daha sonra darp ettikleri ardından da kendilerine ait araçla Doğanşehir ilçesine kaçırdıkları öğrenildi. Şahısların, fidye için iş adamı Kamil Sunar’ın ailesiyle henüz iletişime geçemeden polis baskınıyla yakalandıkları da belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu
YEREL HABERLER Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle ...
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
YEREL HABERLER Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre ...
Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik ...
Maddi durumu zayıf ailelere yardım yapıldı
YEREL HABERLER Maddi durumu zayıf ailelere yardım yapıldı
Vali eşi Çuhadar’dan gönüllere dokunan ziyaret
YEREL HABERLER Vali eşi Çuhadar’dan gönüllere dokunan ziyaret
Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor
YEREL HABERLER Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor
Gerger’de yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER Gerger’de yabani nergisler yerli turistlerin ilgi ...
Adıyaman’da tarihi alan bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman’da tarihi alan bulundu
Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta’da bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta’da ...
Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi
Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi
YEREL HABERLER Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma ...
Başkan Alkayış’tan Avukatlar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Alkayış’tan Avukatlar Günü açıklaması
Besni'de motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Besni'de motosiklet hırsızı yakalandı
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
İş adamından 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER İş adamından 3 gündür haber alınamıyor
Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri ...
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
YEREL HABERLER Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek
YEREL HABERLER Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına ...
Adıyaman´da PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da PKK operasyonu: 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.