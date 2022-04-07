Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar

Konya'da düzenlenen Seramik okarina çalıştay'na katıla Adıyaman'daki üniversite öğrencilerin seramik çamuru ile şekillendirdiği Nemrut heykelcikleri okarinaya (Flüt) dönüştürüldü.

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Arş. Gör. Dr. Öznur Yıldırım’ın yönetiminde Konya Selçuk Üniversitesinde “Seramik okarina çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinden biri olan ve dünyanın sekizinci harikası olarak gösterilen Nemrut Dağı farklı bir tarzda tanıtılmaya çalışıldı. Üniversite akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ile sanatseverlerin katılımlarıyla görkemli bir açılışa sahne olan çalıştayda seramik bölümü öğrencilerinin seramik çamuru ile şekillendirdiği Nemrut heykelcikleri okarinaya (Flüt) dönüştürüldü. Çalıştayın sonunda Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kandemir Şahin yönetiminde tiyatro ve TSM bölümü öğrencilerinin seramik okarinalar eşliğinde “Antik esintiler” adlı gösteri sahnelendi. Etkinlikle ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Arş. Gör. Dr. Öznur Yıldırım, Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesini tanıtma adına güzel bir etkinliğin altın imza attıklarını belirtti.

Yıldırım, “Disiplinler arası bir bakış açısı ile gerçekleşen çalıştayımız, sanat öğrencileri, sanatseverler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Seramik çamuru ile Adıyaman’ın kültürel değerlerinden biri olan Nemrut Dağı’nı farklı bir tarzda tanıtmaya çalıştık. Oldukça da güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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