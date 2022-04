Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Uğur Eğitim Kurumları lansman toplantısı yapıldı.Kahta ilçesinde Uğur Okulları lansman toplantısına Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, Uğur Okulları Kahta Kampüsü Kurucu Temsilcisi Abdurrahman Bozkurt, Uğur Okulları Kahta Kampüsü Kampüs Müdürü Fatma Eskici ve yerel ulusal basın temsilcileri katıldı.4 kıtada 9 ülkede; 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve okul öncesinden lise kademesine kadar okulları bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Öğrencilerin hem İstanbul´daki Bahçeşehir Üniversitesi´nde hem de İngiltere, Amerika, Almanya, Gürcistan, Kıbrıs gibi dünyanın dört bir yanında bulunan üniversitelerde yüzde 50´ye varan oranlarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor.TÜRKİYE GENELİNDE 78´İ KAMPÜS 112 OKUL78´i kampüs olmak üzere toplam 112 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Kahta´ya global, ulusal ve kurumsal bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek "Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde başarıyla eğitimlerini sürdüren 85 bin öğrencimiz, en değerli varlıklarımız. Hedefimiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri. Tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Tüm süreçlerimiz iç denetim birimimiz tarafından denetleniyor. Hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz 1269´den fazla iç denetim kriterimiz var. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak her daim kendimizi geliştirmeye açık bir kurum olarak AR-GE yatırımlarımızı özenle sürdürüyoruz. `Öğretmene yapılan yatırım çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır´ inancıyla Türkiye genelinde hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak kurumumuz dışında da veli, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerimize Bahçeşehir Üniversitesi´nde %100 burslu yüksek lisans yapma imkanı sunuyoruz" dedi.`5 DİL 2 BECERİ´ ODAKLI EĞİTİM YAKLAŞIMIEğitim yaklaşımlarında öğrencilere `5 Dil ve 2 Beceri´nin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle devam etti: "Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısı için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyanın dili İngilizce. İyi İngilizce konuşan, kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor."Geçtiğimiz 2 yılda dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünün fen ve teknolojide saklı olduğunu deneyimlediğimize dikkat çeken Nil Çiçek "Gelecekte oluşabilecek krizlere karşı hazır bir nesil yetiştirmek adına biz de STEM eğitimlerine odaklandık. Eğitim öğretime başladığımız günden bu yana okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erken STEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor" dedi.UĞURLU ÖĞRENCİLER YKS VE LGS´DE TÜRKİYE ŞAMPİYONUBu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye´de ve dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek "2020 YKS´de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS´de ise Ada Kaderoğlu Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz 2021 yılında ise YKS´de ilk 100´de 12, ilk 500´de 41, ilk 1.000´de 58 derece, ilk 2000´de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS´de ise yüzde 1´lik dilimde 427, yüzde 2´lik dilimde 559, yüzde 3´lük dilimde 892, yüzde 4´lük dilimde 997, yüzde 5´lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı" dedi.TEKNOLOJİ VE EĞİTİM BİRBİRİNİ TAMAMLIYORNil Çiçek, teknoloji ve eğitimin birbirini tamamlar hale geldiği bu dönemde dijital alt yapı yatırımlarına hız verdiklerine de dikkat çekti. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Çiçek şöyle devam etti: "Pandemi; teknolojinin destekleyici, tamamlayıcı, geliştirici özelliklerini keşfetmemizi sağladı. Dijital vatandaşlık kavramı doğru anlaşılıp teknoloji amaca uygun kullanıldığında teknolojinin aslında faydalı bir şey olduğu herkes tarafından da anlaşıldı. Aktif şekilde kullandığımız teknoloji entegrasyonumuzu son iki yılda tüm kurumlarımızda geliştirdik. Beş yıldır okullarımızda kullandığımız Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime devam ediyor. Ayrıca canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor."UĞUR´DA SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM PROGRAMIAyrıca bu yıl Birleşmiş Milletler´in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinerek tüm kademelerde Uğur´da Sorumlu Üretim ve Tüketim programımızı başlattıklarını belirten Çiçek "Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek adına, öğrencilerimizle tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm temalarında çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar enerji temamız kapsamında, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği elektrik tasarrufuna yönelik farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su teması kapsamında öğrencilerimizin yaptığı eylem planları ile evlerdeki toplam su tüketiminde 1 ayda 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu değer yıllık 23070 metreküp olarak hesaplanıyor ve Türkiye´nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü´nün yarısına denk geliyor" dedi.KAHTA KAMPÜSÜ 448 ÖĞRENCİ KAPASİTELİKahta´ya tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek kampüs hakkında şu bilgileri verdi: "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 21 derslikli, 4 bin 500 metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi kapalı spor salonu, futbol, basketbol ve voleybol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 448 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur´a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk.Çiçek'in açıklamasının ardından program soru ve cevap şeklinde sonlandı.DHA-Eğitim Türkiye-Adıyaman / Kahta

2022-04-08 11:09:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.