Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik eden Başkan İskender Yıldırım, şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarını ifade etti.
Başkan Yıldırım mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutluyorum.
Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin, zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatında halkla ilişkilere önem veren hizmet politikaları benimsenmiş, vatandaş destekli ve halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamalar hız kazanmıştır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid19 salgınıyla mücadele ettiğimiz hassas süreçte de Polis Teşkilatımız halkımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yaparak vazifesini büyük fedakarlıklar gerçekleştirmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği ...
Adıyaman’da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor
Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs ...
Terör örgütü üyeliğinden yakalanan iş adamına 7 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Terör örgütü üyeliğinden yakalanan iş adamına 7 yıl 6 ...
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi
YEREL HABERLER Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi ...
Tedavisi biten yaralı dağ keçisi, Adıyaman'da doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi biten yaralı dağ keçisi, Adıyaman'da doğaya ...
Öğretmenevinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Öğretmenevinin protokolü imzalandı
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan ...
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor
YEREL HABERLER AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir ...
İş adamını kaçıran fidyeciler tutuklandı
YEREL HABERLER İş adamını kaçıran fidyeciler tutuklandı
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor Uğur Okulları Kahta kampüsü açıldı
YEREL HABERLER Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor Uğur ...
Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ...
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
YEREL HABERLER Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını ...
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı Otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçarken yaralanan çocuk hastane kaldırıldı
YEREL HABERLER Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı Otomobilin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.